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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm izle! EDHO tek parça izle

Giriş Tarihi: 27.11.2019, 01:03

Son bölümü heyecanla beklenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 149. bölümü yayınlandı! EDHO'nun son bölümünü izlemek isteyen diziseverler, 'EDHO son bölüm tek parça izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm izle' gibi merak edilenlere yanıt aradı. EDHO'nun merakla beklenen bu hafta ki yeni bölümünde, Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yarattı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 149. son bölüm tek parça izleme sayfası!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Bölüm izle yeni bölüm izle

Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.

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Eşkıya son bölüm izle

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