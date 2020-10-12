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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 12.10.2020, 11:28

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 167. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde Alpaslan’ın Celal Sincanlı’yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis’in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli’nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

    Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar. Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister. Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

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