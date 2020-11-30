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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. yeni bölüm fragmanı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 30.11.2020, 09:57

    Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Alpaslan Çakırbeyli’nin hapishanede Derman Korkmaz’ı öldürmesiyle dengeler değişir. Yaman Korkmaz, abisinin cenazesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarının yüzüne karşı yüksek perdeden intikam yemini eder. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan’ın, Derman Korkmaz’ı öldürmesiyle bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder. İşte EDHO 174. yeni bölüm fragmanı...

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