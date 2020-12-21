Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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