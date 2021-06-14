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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı

    Giriş Tarihi: 14.06.2021, 10:51

    Salı akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ile nefesleri kesecek. EDHO'nun bu hafta yayınlanacak olan bölümünde verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

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