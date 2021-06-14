Salı akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ile nefesleri kesecek. EDHO'nun bu hafta yayınlanacak olan bölümünde verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.