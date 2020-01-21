Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Hekimoğlu'nun merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hekimoğlu, gelen bir hasta sebebiyle Dr. Orhan'ın diline düşüyor. Öte yandan Dr. İpek ile Dr. Ateş arasındaki benzerlikler de Orhan'ın gözünden kaçmıyor. İşte Hekimoğlu'nun 4. yeni bölüm fragmanı...