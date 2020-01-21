 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekran > Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 21.01.2020, 12:57

Hekimoğlu'nun merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hekimoğlu, gelen bir hasta sebebiyle Dr. Orhan'ın diline düşüyor. Öte yandan Dr. İpek ile Dr. Ateş arasındaki benzerlikler de Orhan'ın gözünden kaçmıyor. İşte Hekimoğlu'nun 4. yeni bölüm fragmanı...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
İzmir'de dehşet anları kamerada! Sokakta saldırdığı eski eşini pompalı tüfekle yaraladı
İzmir'de dehşet anları kamerada! Sokakta saldırdığı eski eşini pompalı tüfekle yaraladı
İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı
İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı
Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri filminin fragmanı
Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri filminin fragmanı yayınlandı