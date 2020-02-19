Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Hekimoğlu'nun merakla beklenen 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen'in başrolünde yer aldığı Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Hekimoğlu ve Zeynep'in beraber at yarışı izlemeye gitmesi hastanede olay oluyor. İşte Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı...