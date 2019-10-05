Hercai 16. yeni bölüm fragmanı izle

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Hercai yayınlanan 15. bölümü ile izleyenlerin adeta nefesini kesti. Hercai'nin son bölümünü izleyenler merakla Hercai 16. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Hercai'nin 15. bölümünde Azize Aslanbey kurduğu plan ile bu oyunun kazananı olacak mı? Miran'ın Reyyan için değişmeye başlaması aşıkların önündeki engelleri aşması için gerekli inancı güçlendirir. Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar ise gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. İşte Hercai'nin merakla beklenen 16. yeni bölüm fragmanı...