Hercai 17. yeni bölüm fragmanı izle

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Atv'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Hercai'nin merakla beklenen 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 16. bölümü sonrası dizinin hayranları merakla Hercai 17. bölüm fragmanını bekliyordu. Peki Hercai 17.yeni bölümünde neler olacak? İşte Hercai'nin heyecan yaratan fragmanı...

Hercai'nin 16. bölümünde, Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.