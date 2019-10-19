Hercai 18. bölüm fragmanı izle

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Hercai yayınlanan 17. bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. İntikamdan doğan bir aşkı anlatan Hercai'nin yayınlanan son bölümü sonrası izleyiciler merakla Hercai yeni bölüm fragmanını bekliyor. Hercai'nin 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai yeni bölümünde neler olacak? İşte Hercai yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?