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Hercai 21. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 13:06

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai'nin heyecanla beklenen 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İntikamdan doğan bir aşk hikayesinin anlatıldığı Hercai'nin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Miran Reyyan'a çok mutlu olacaklarına dair söz verirken her şeye rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen çift, önlerindeki engelleri aşmak için ellerinden geleni yapacaklar. İşte Hercai 21. yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?

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