Hercai 23. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/hercai-23-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

atv'de Cuma akşamları izleyicisi ile buluşan Hercai'nin merakla beklenen 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer. İşte Hercai 23. yeni bölüm fragmanı...