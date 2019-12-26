Hercai 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai dizisinin merakla beklenen 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur. İşte Hercai 27. yeni bölüm fragmanı...