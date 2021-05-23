Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Ömercik ve sülalesini insan içine çıkamayacak duruma getireceğim!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 15. yeni bölüm fragmanı...
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