Kardeşlerim 18. yeni bölüm fragmanı izle

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Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrası 'Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı' aramaları da artmıştı. Dİzinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar...