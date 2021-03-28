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    Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 28.03.2021, 01:03

    Kardeşlerim heyecan dolu 6. bölümü ile Atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizinin merak uyandıran final sahnesi sonrası 'Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da yoğunlaştı. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Ağabey ne oluyor? Kalksanıza, kıpırda bir şey yap!" başlığı ile yayınlandı. İşte Kardeşlerim 7. yeni bölüm fragmanı...

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