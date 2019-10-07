Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kimse-bilmez-17-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ekranlarında pazar akşamları izleyicisi ile buluşan Kimse Bilmez'in yayınlanan 16. bölümü nefesleri kesti. Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerinde yerini aldığı Kimse Bilmez'in 17. yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Aksiyon ve dram dolu sahneleri ile seyirciyi ekrana kilitleyen Kimse Bilmez'in merakla beklenen 17. bölüm fragmanı...