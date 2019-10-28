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Kimse Bilmez 19. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 28.10.2019, 15:53

Kimse Bilmez'in 19. bölümü dün akşam atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Nefes kesen anların yaşandığı Kimse Bilmez'in 19. bölümünde Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır. Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Kendisini Ali'nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyler. Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu söyleyecek mi? Öte yandan, Duygu'ya evlenme teklif eden Pilot, sevdiği kadının ailesi tarafından nasıl karşılanacak? Pilot, her türlü karanlık işten kendisini kurtarabilecek mi? İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Kimse Bilmez 19. bölümü...

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