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Kimse Bilmez 21. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 11.11.2019, 12:42

Kimse Bilmez'in merakla beklenen 21. bölümü dün akşam atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Kimse Bilmez'in 21. bölümünde Uygar Sevda'yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali'den kurtulmak ister. Ali'nin eski eşi Özlem'i kullanarak yeni bir plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engelleri kaldırmak ister. Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar. Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko'yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot'a duyurmak için yeni bir plan daha yapar. Öte yandan Duygu, Pilot'un düşmanları tarafından kaçırılır. Duygu'nun hayatta kalması tek bir şeye bağlıdır. Pilot, sevdiği kadın için Ali'yi öldürecek mi? İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Kimse Bilmez 21. bölümü...

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