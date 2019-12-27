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Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerinde yerini aldığı Kimse Bilmez final bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ali’nin hayatını karartmak için Sevda’yı kaçıran Nedim, Ali’den bir tercih yapmasını ister. Ali’nin, Nedim’den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda’yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı? İşte Kimse Bilmez final bölümü fragmanı...