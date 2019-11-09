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Kuruluş Osman 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 09.11.2019, 20:54

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı belli oldu. Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 1. bölümünün başlayacağı tarih ve 1. bölüm tanıtım videosu...

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