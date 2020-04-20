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    Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı izle...

    Giriş Tarihi: 20.04.2020, 11:29

    Çarşamba akşamlarının birincisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı "Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa, kıyamet kopmuş demektir!" başlığı ile yayında. İşte Kuruluş Osman 18. yeni bölümde yaşanacaklar....

    Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

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