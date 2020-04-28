Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı izle...

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilerek takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. 'Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!' başlığı ile yayınlanan fragman ise merak uyandırdı. İşte Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı...