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Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan Kuruluş Osman ekrana gelen 2. bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın son bölümünü izleyen diziseverler 'Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorularına yanıt ararken Kuruluş Osman'ın 27 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünü kaçıran diziseverler 'Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça izle' gibi merak edilenlere yanıt aradı. İşte Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça izleme sayfası!

Kuruluş Osman 2. Bölüm izle son bölüm izle

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?