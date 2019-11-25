Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-2-bolum-yeni-fragmani-yayinlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATV'nin 1. bölümüyle damga vuran yeni dizisi Kuruluş Osman'ın 2. bölüm son fragmanı yayınlandı. 20 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yayınlanan 2. bölüm 2. fragmanında "Bastığımız yerler yurt, mazlumlara sığınaklık eden görklü bir devlet olacak!" sözü dikkat çekti. İşte 27 Kasım Çarşamba günü yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'ın 2. bölüm son fragmanı...

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir. Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir. Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.