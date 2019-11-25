 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekran > Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 25.11.2019, 19:08

ATV'nin 1. bölümüyle damga vuran yeni dizisi Kuruluş Osman'ın 2. bölüm son fragmanı yayınlandı. 20 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yayınlanan 2. bölüm 2. fragmanında "Bastığımız yerler yurt, mazlumlara sığınaklık eden görklü bir devlet olacak!" sözü dikkat çekti. İşte 27 Kasım Çarşamba günü yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'ın 2. bölüm son fragmanı...

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir. Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir. Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.

Kuruluş Osman ilk bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 1. bölüm izle

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Direksiyon başında video izledi
Direksiyon başında video izledi
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Katar'da
Başkan Erdoğan Katar'da
Bakan Albayrak paylaştı: #YARIMKALMA
Bakan Albayrak paylaştı: #YARIMKALMA
Bodrum'da fırtına kabusu
Bodrum'da fırtına kabusu
F-16'lar havalandı! S-400'ler ilk kez test edildi
F-16'lar havalandı! S-400'ler ilk kez test edildi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 23. bölüm tek parça izle
Kimse Bilmez 23. bölüm tek parça izle
Zehra gerçekleri öğrendi!
Hercai 22. bölüm izle! Hercai son bölüm tek parça izle
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı izle
Demir ve Yılmaz yine karşı karşıya!
Bir Zamanlar Çukurova 45. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
Kayılar ihanetin pençesine düşüyor!
Kuruluş Osman ilk bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 1. bölüm izle