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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 12.11.2020, 12:12

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yayınlanan 33. bölümü ile adeta nefesleri kesti. ‘Kuruluş Osman’da Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni kaybederken Osman Bey ve Savcı Bey yüzleşme bölüme damga vurdu. Dizinin finalinin ardından yayınlanan 34’ücü bölüm tanıtımı ise heyecanla beklenen yeni bölümden ipuçları verdi. Yeni tanıtımda Osman Bey’in “Kardeşler emmile devri bitmiştir, hatır gönül işi bitmiştir, şimdi devlet olma vaktidir” sözleri şimdiden yeni bölüm için heyecan yarattı.

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