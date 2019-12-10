Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 4. yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır? İşte Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı...