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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 31.12.2020, 11:00

    Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 41. yeni bölüm fragmanı "Kuracağım devletin bir Cihan devleti olması, Türk Hakanlığı'nın yeniden doğması için gayret edeceğim!" başlığı ile yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte merakla beklenen 41. yeni bölüm fragmanı...

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