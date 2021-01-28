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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 28.01.2021, 10:52

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Savcı Bey ölecek mi? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni Nikola’ya teslim edecek mi? Osman Bey, Bayhoca’yı Nikola’nın elinden kurtarabilecek mi? Papa’nın ajanları emanetlere ulaşabilmek için Bamsı Bey’e nasıl bir tuzak kuracak? İşte Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı...

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