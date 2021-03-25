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    Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 25.03.2021, 11:00

    Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümü adeta nefesleri kesti. Dizinin sıkı takipçileri 'Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını arttırdı. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kuruluş Osman 52. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüme dair merak edilenler...

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