Kuruluş Osman 59. yeni bölüm fragmanı izle

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Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek. Dizinin 59’uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay’a saldıran Umur Bey’den hesap soruyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...