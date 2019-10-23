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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman'ın yeni tanıtım fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 23.10.2019, 21:34

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan ve merakla beklenen dizi Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan ilk bölüm fragmanını izleyenler 'Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, Kuruluş Osman hangi kanalda' sorularına yanıt aradı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 1. bölüm ikinci fragmanı yine kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.  İşte Kuruluş Osman'ın 1. bölüm yeni fragmanı...

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