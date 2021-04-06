Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle

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Maraşlı'nın merakla beklenen 13. yeni bölüm fragmanı "Bir sırrım var gardaş sırtımda yük, kalbimde acı..." başlığı ile yayınlandı. Alina Boz ve Burak Deniz'İn başrollerinde yer aldığı Maraşlı'nın yeni bölümü izleyenlerde heyecan uyandırdı. 'Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle' aramaları artış gösterdi. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...