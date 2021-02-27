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    Maraşlı 8. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 27.02.2021, 19:26

    Atv'nin vazgeçilmez dizilerinden biri olan Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin hayranları 'Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını yoğunlaştırdı. Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? Mahur'u durdurmak için havalimanına gitmeye karar veren Maraşlı, Mahur'u kararından vazgeçirebilecek mi? İşte Maraşlı yeni bölümde yaşanacaklar...

    Savaş, yüzünde derin yanıklar ile hastaneye kaldırılır. Çok bitkin ve hasta olan Savaş sinir krizi geçirir. Uyandığında verdiği ilk emir "Maraşlı'yı bulun" olur. Savaş, Maraşlı'dan intikamını nasıl alacak? Hilal ve Kemal tarafından sorguya alınan ve duygularına yenik düşmemesi konusunda uyarı alan Maraşlı, planında değişiklik yapacak mı? Babasının yüzüne bakmayan Zeliş, Mahur'a çok yakın davranır. Mahur, Maraşlı'ya ne kadar samimi davransa da Maraşlı ondan uzak durur. Zeliş'in taburcu olmasıyla Mahur, Maraşlı'nın evine gider. Maraşlı'dan şüphelenmeye başlayan Mahur, evi arayarak delil bulmaya çalışır. Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? Gerçekleri öğrenecek mi? Sinir krizi geçiren Necati babası Aziz'le ilk kez yüzleşir. Bu yüzleşmede geçmişin karanlık sırları su yüzüne çıkmaya başlar. Aziz, Sedef ve Ömer üçgeninde yaşanan olaylarda Necati nasıl bir rol üstlenmiştir? Maraşlı'ya karşı güveni sarsılan Mahur, ona koruma görevinden kovulduğunu söyler. Herkesten uzaklaşma kararı alan Mahur, yurt dışına gitmeye karar verir. Mahur'u durdurmak için havalimanına gitmeye karar veren Maraşlı, Mahur'u kararından vazgeçirebilecek mi?

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