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    Maria ile Mustafa 14. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 30.11.2020, 12:32

    Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizinin yeni bölümü izleyiciyi ekrana kilitleyecek. İşte Maria ile Mustafa 14. yeni bölümde yaşanacaklar...

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