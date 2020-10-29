Maria ile Mustafa 9. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/maria-ile-mustafa-9-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çekimleri Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı “Maria ile Mustafa” dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir oğlu olacağını öğrenen Mustafa, Maria ile aşkına doludizgin devam ederken, konağa adeta bomba gibi düşen sır, ikilinin hangi yeni olaylarla sınanmasına sebep olacaktır? İşte Mari ile Mustafa 9. yeni bölüm fragmanı...