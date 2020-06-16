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    Yeniasır TV Ekran Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş olayı ile ilgili sıcak gelişme!

    Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş olayı ile ilgili sıcak gelişme!

    Giriş Tarihi: 16.06.2020, 15:30

    Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa’daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş’ın akıbetinin peşindeydi. Anlı, 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan M.T. ile görüştüğünü ve o andan sonra kaybolduğunu ortaya çıkarmıştı. Bugün programda Ayşe Altuntaş ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

    Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla, M.T.'yi gözaltına aldı. Müge Anlı, cinayet şüphesi ile sorgulanacak olan M.T. ile birlikte biri kadın ikisi erkek, 3 kişinin daha gözaltına alındığını da duyurdu.

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