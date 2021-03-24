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    Yeniasır TV Ekran Nikola, Osman Bey’in ajanı Zülfikar’ı şehit etti

    Nikola, Osman Bey’in ajanı Zülfikar’ı şehit etti

    Giriş Tarihi: 24.03.2021, 22:37

    Kuruluş Osman’ın 51’inci bölümünde, Osman Bey’in İnegöl Kalesi’ndeki ajanı Zülfikar, Nikola tarafından şehit edildi.

    Malhun Hatun'u esir eden ve Osman Bey'e karşı koz olarak kullanan Nikola, İnegöl Kalesi'ndeki ajanı ortaya çıkarmak için bir oyun kurdu. Ava çıkacağını ve esirleri de yanında götüreceğini açıklayan Nikola, bu bilginin Osman Bey'e ulaştırılacağını biliyordu.

    Kayı Obası'na gelen pusulayla Nikola'nın planından haberdar olan Osman Bey derhal harekete geçti. Alpleriyle birlikte Nikola'nın bulunduğu araziye giden ve Malhun Hatun'un tutulduğu mağarayı tespit eden Osman Bey, nöbetçileri bertaraf edip mağaraya girdi.

    Mağaradaki Nikola'nın askerlerini etkisiz hale getiren Osman Bey, esirin başındaki çuvalı çıkardığında büyük bir şok yaşadı. Malhun Hatun yerine Zülfikar'ın ölüsüyle karşılaşan Osman Bey, gelen istihbaratın sahte olduğunu ve tuzağa düştüğünü anladı.

    Tuzak kuran Nikola'nın askerleri, mağaranın kapısında bekleyen Cerkutay, Aygül ve Gencebey'e baskın yaptı. Sayıca üstün Bizans askerlerine direnen üçlü okları bitince zor durumda kaldı ancak Osman Bey ihtiyat birliği Gündüz Bey önderliğinde yardıma gelince dengeler değişti. Bizans birliği çembere alınarak yok edildi.

    Zülfikar'ın şehit edilmesine çok üzülen Osman Bey, naaşının Şeyh Edebalı'ya götürülmesi emrini verdi.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 51'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı
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