Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı

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Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi 56. bölümü ile yine nefesleri kesti. Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde romantizm, eğlence ve heyecan bir arada. İşte Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeni 56. bölümde, Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.