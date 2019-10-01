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Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 01.10.2019, 10:29

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in heyecanla beklenen 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yayınlanan 57. bölümünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar. İşte Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 58. bölüm fragmanı...

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar.

DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

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