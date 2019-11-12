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Sen Anlat Karadeniz final bölümü fragmanı izle

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 10:48

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz efsane bir final bölümü ile ekranlara veda ediyor. Tahir ve Nefes kızları Masal'ın sevincini yaşarken bir taraftan da Nefes kendisine yeni bir yol çizme aşamasındadır. İşte Sen Anlat Karadeniz final bölümü fragmanı...

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