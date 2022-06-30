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    Yeniasır TV Ekran Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor

    Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor

    Giriş Tarihi: 30.06.2022, 14:09

    Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayan Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor. A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninden son detayları aktardı.

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    A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Usta oyuncu buügn son yolculuğuna uğurlanıyor. Şu anda Teşvikiye Camii'ndeyiz. Cenaze töreni az sonra öğle namazına müteakip olarak kılınacak. 85 yaşındaki oyuncu için sabah saatilerinde Atatürk Kültür Merkezi'ndee bir tören düzenlendi. Hem ailesi hem meslektaşları bir taraftanda da sevenler törene de katıldılar buraya da geldiler. Sanatçının arkadaşları ve oğulları konuşma gerçekleştirdi. Konuşma yapanlardan biri de Edis Hun'du. Sonrasındaysa omuzlarda cenaze aracına konuşlarak Teşvikiye Camii'ne getirildi. Burada neredeyse adım atılacak yer yok. Sanatçı dostları yine onu seven seyircileri yıllarca biriktirdiği insanlar, Yeşilçam'ın emekçileri buradalar. Arkın'ı son yolcuğuna uğurlamak üzere geldiler. Geçtiğimiz günlerde o haberi aldık. Bir anda kalbinin durması nedeniyle ambulansla özel bir ahstaneye kaldırıldı. Sonrasındaysa yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu kurtarılamadı. Hem sevenlerini üzdü hem de Yeşilçam camiasını yasa boğdu. Aslında doktorlukta mesleği, sinema için doktorluğu bırakmıştı. 1973'te yönetmen Halit Refiğ ile tanıştı. Sinema hayatı bu şekilde başlamış oldu. İlk filmi ise Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı Gurbet Kuşları'nda başrol olarak gerçekleştirmişti. Hepimizin hafızasına kazınan birçok filmde başrol oyuncusu olarak rol aldı. Yapımcı ve yönetmen olarak da Yeşilçam'da çok öenmli filmlerin altına imzasını attı. 300'den fazla filmde rol aldı Cüneyt Arkın. O filmlerden bazılarını hatırlatmak gerekirse; Battal Gazi, Malkoçoğlu, Dünyayı Kurtaran Adam özellikle aksiyon klasmanında çektiği filmlerden bazılarıydı. Türk sinemasına onunla birlikte aksiyon filmleri gelmişti. Bu konuda Halit Refiğ'in de bazı tavsiyeleri olmuştu. Birçok filminde de herhangi bir şekilde dublör kullanmadı ve o tehlikeli sahnelerde kendisi rol aldı. Son olarak da Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da izleyici karşısına çıkmıştı. Son zamanlarda da bazı sağlık problemleri vardı. İstanbulda'ki evinde dinleniyordu. Kalbinin durmasının ardından 85 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti usta oyuncu. Onu sevenler ellerinde posterlerle geldiler, göğüslerinde onun fotoğraflarını taşıyorlar. Neredeyse adım atacak yerin kalmadığını belirtebiliriz." ifadelerini kullandı.

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