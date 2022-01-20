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    Yeniasır TV Ekran Yalnız Kurt'un yayın tarihi belli oldu

    Yalnız Kurt'un yayın tarihi belli oldu

    Giriş Tarihi: 20.01.2022, 10:47

    Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirecek olan "Yalnız Kurt" ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma 20.00'de atv'de başlıyor. Merakla beklenen diziden yayınlanan son fragman heyecan uyandırdı.

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    Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

    atv ekranlarında 28 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

    Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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