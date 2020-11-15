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    1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne?

    Giriş Tarihi: 15.11.2020, 12:18

    Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası hızla sürüyor. Köprü kule temellerini oluşturan Avrupa ve Asya kesonları, kuru havuzdaki çalışmalardan sonra ıslak havuza çekilerek yapılan imalatlar ve çelik şaft montajlarının ardından tamamlandı. Avrupa kesonunun batırma işlemi 8-10 Mayıs 2019'da, Asya kesonunun batırma işlemi ise 24-26 Mayıs 2019'da gerçekleştirildi.1915 Çanakkale Köprüsü'nde 318 metre yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni, kırmızı ve beyaz renkleriyle de Türk bayrağını simgeleyen kulelerin montajı ise yaklaşık 10 ayda bitirildi. Kulelerin tamamlanmasının ardından her iki yakadaki inşa ve mühendislik çalışmalarına devam ediliyor. A Haber'den Vedat Sezer 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları aktardı.

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