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    ABD kaynıyor! Bir kadın böyle vuruldu

    Giriş Tarihi: 07.01.2021, 00:24

    ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak kongre binasına girmeyi başardı. Trump destekçilerinin Kongre'yi basması sonrası ortalık iyice karıştı ve binada görevli iki kişi birbirine silah çekti.

    CNN Televizyonuna konuşan bir güvenlik kaynağı, Kongre binasında olaylar sırasında bir kadının silahla ağır yaralandığını açıkladı.

    Kadının nasıl vurulduğu ve kim olduğu henüz açıklanmadı.

    İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

    Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

    Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

    Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

    ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

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