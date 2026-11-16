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Yeniasır TV Gündem Mardinli kadınları hedef alan sözlere tepki yağdı! Soruşturma başlatıldı

Mardinli kadınları hedef alan sözlere tepki yağdı! Soruşturma başlatıldı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı Mardinli kimliği üzerinden hedef alan sosyal medya paylaşımı tepki çekti. “Bunlardan sadece midyeci olur” ifadelerini kullanan Gürüz, paylaşımını silerek özür diledi. izmir Cumhuriyet Başsavcılığı Gürüz hakkında soruşturma başlattı.

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