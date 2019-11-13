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ABD'de güç mücadelesi! Beyaz Saray mı Bizans Sarayı mı?

Giriş Tarihi: 13.11.2019, 20:58

Amerikan siyasetinin çelişkili hali, bir dediğinin diğerinin tutmaması,' ABD'de neler oluyor? ABD'yi aslında kim ya da kimler yönetiyor?' gibi birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Beyaz Saray ile Pentagon arasındaki güç savaşı Amerika'nın düştüğü hali çok net bir şekilde özetliyor.

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