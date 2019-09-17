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Adnan Menderes ölüm yıl dönümünde anılıyor

Giriş Tarihi: 17.09.2019, 17:10

Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan Eski Başbakan Adnan Menderes'in idamının üzerinden 58 yıl geçti. 17 Eylül 1961 yılında idam edilen başarılı devlet adamı idamının 58. yılında anılıyor. İşte Aydın'da 1899 tarihinde dünyaya gelen Adnan Menderes'in merak edilen hayat hikayesi...

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