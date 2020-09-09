AK Gençlik İzmir'den İzmir'in kurtuluşunun 98'inci yılına özel video

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Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle düşmanın ana kuvvetlerini yok eden Türk ordusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in tarihi ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri'' emriyle 9 Eylül 1922'de İzmir'in 3 yıl 3 ay 24 gün süren işgaline son verdi. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor. AK Parti İzmir Gençlik Kolları 98. yıla özel video hazırladı ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından 9 Eylül'e özel hazırlanan video yayınlandı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda , "Kurtuluşun ve Kuruluşun Kenti, Gençliğimizin Kalbi İzmir... #9Eylül 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN !" mesajıyla paylaşıldı.

İL BAŞKANI SÜREKLİ DE MESAJ PAYLAŞTI

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. İzmir'in ülkenin kaderini değiştiren bir güç olduğunu vurgulayan Başkan Sürekli, mesajında; Milli kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşleyen İzmir'in kurtuluşun ve kuruluşun adresi olmasının boşuna olmadığına dikkat çekti.



İzmir'in sadece kendisinin değil, ülkenin ve Cumhuriyet tarihinin kaderini değiştiren bir mihenk taşı olduğunu belirten Başkan Sürekli, "9 Eylül 1922'de haklı ve büyük bir zaferi kucaklayan İzmir; Cumhuriyet tarihinin mihenk taşıdır. Dünyayı sarsan destansı bir kurtuluş mücadelesini başlatan ve bu mücadelenin muvaffakiyetine tanıklık eden İzmir; bu onur ve sorumluluğu örnek duruşuyla taşımaktan asla vazgeçmemiştir. Bu öyle bir duruştur ki, içinde kayıtsız şartsız hürriyet ve vatan aşkı vardır; esaret tanımayan milli bir ruh vardır, cesaret ve bilgelik vardır. Bu inanılmaz güç; Cumhuriyet'in kuruluşunda, Atatürk ilke ve inkılaplarının tesisi ve korunmasında da en ön saflarda yer almıştır. Bu hepimiz için büyük bir onur olduğu kadar, büyük bir sorumluluktur. 9 Eylül sabahında İzmir'de doğan güneşi batırmamak, bu münevver tarihi rehber kabul ederek çok çalışmak gibi bir sorumluluğumuz vardır. " dedi.

İNSAF VE MERHAMET DİLENMEK İLKE OLAMAZ…

Başkan Sürekli Sözlerini şu şekilde devam ettirdi; ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; milletin ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır." sözleri ile bize o tarihlerde bugünün ve yarının anahtarını da miras bırakmıştır. Ülkemiz ve şehrimiz için bu düsturla çalışmaya devam ediyoruz. Gücümüzü tarihimizden, ecdadımızın mirasından ve içimizdeki değerlerden alarak; boyun eğmeden, birbirimize kenetlenerek büyümek ve gelişmek hedefiyle yol alıyoruz. Atatürk; 9 Eylül'de İzmir'de yaşanan o muazzam günün ardından Kadifakele'de dalgalanan şanlı bayrağımızın altından Ankara'ya, 'Bu zafer Milletindir!' mesajını gönderirken de ikinci anahtarı avuçlarımızın içine bırakmıştır. Bu da; 'Nasıl ki hürriyet milletin dirayetiyle mümkündür; hâkimiyet de kayıtsız şartsız onundur.' Bizler; işte bu gerçeklikten güç alarak; milli iradenin tecellisi ile 19 yıldır ülkemizin ve şehrimizin geleceği için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İzmir'in kurtuluşu ile nihayet bulan bu eşsiz zafer yürüyüşünün tüm kahramanlarını; şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Emanetleri, canımız pahasına başımızın üzerindedir."