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    AK Parti'de büyük gün! İlçe kongreleri yeniden başladı

    Giriş Tarihi: 08.08.2020, 16:59

    Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen AK Parti'nin ilçe kongreleri, normalleşme süreciyle birlikte bugün itibariyle başladı. Eylül sonuna kadar ilçe kongrelerinin tamamlanması, ardından il kongrelerine geçilmesi bekleniyor.

    ALINAN TEDBİRLER:

    - Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerden, zorunlu olmadıkça kongreye katılmamaları istenecek.

    - Salonlara, yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek.

    - Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda gerçekleştirilecek.

    - Kongrede kullanılacak tüm ekipman ve alanlar dezenfekte edilecek.

    - Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak.

    - Kongreye gelenler, salonda tıbbi maske takacak ve maskeyi belli aralıklarla değiştirecek.

    - Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak.

    - Katılımcılara kolonya ile dezenfektan dağıtılacak ve görevliler, salonlara girişte ateş ölçümü yapacak.

    - İlçe kongrelerinden tokalaşmak ve sarılmak yasak olacak.

    - Salonlarda oturma yerleri, koltuklar arasında en az 90 santimetre mesafe olacak şekilde ayarlanacak.

    - Konuşmacılar, konuşma süresini kısa tutacak.

    - Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak.

    - Kongrelerde kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek.

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