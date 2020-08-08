AK Parti'de büyük gün! İlçe kongreleri yeniden başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen AK Parti'nin ilçe kongreleri, normalleşme süreciyle birlikte bugün itibariyle başladı. Eylül sonuna kadar ilçe kongrelerinin tamamlanması, ardından il kongrelerine geçilmesi bekleniyor.
ALINAN TEDBİRLER:
- Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerden, zorunlu olmadıkça kongreye katılmamaları istenecek.
- Salonlara, yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek.
- Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda gerçekleştirilecek.
- Kongrede kullanılacak tüm ekipman ve alanlar dezenfekte edilecek.
- Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak.
- Kongreye gelenler, salonda tıbbi maske takacak ve maskeyi belli aralıklarla değiştirecek.
- Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak.
- Katılımcılara kolonya ile dezenfektan dağıtılacak ve görevliler, salonlara girişte ateş ölçümü yapacak.
- İlçe kongrelerinden tokalaşmak ve sarılmak yasak olacak.
- Salonlarda oturma yerleri, koltuklar arasında en az 90 santimetre mesafe olacak şekilde ayarlanacak.
- Konuşmacılar, konuşma süresini kısa tutacak.
- Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak.
- Kongrelerde kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek.
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