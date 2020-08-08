AK Parti'de büyük gün! İlçe kongreleri yeniden başladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-partide-buyuk-gun-ilce-kongreleri-yeniden-basladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen AK Parti'nin ilçe kongreleri, normalleşme süreciyle birlikte bugün itibariyle başladı. Eylül sonuna kadar ilçe kongrelerinin tamamlanması, ardından il kongrelerine geçilmesi bekleniyor.

ALINAN TEDBİRLER:

- Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerden, zorunlu olmadıkça kongreye katılmamaları istenecek.

- Salonlara, yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek.

- Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda gerçekleştirilecek.

- Kongrede kullanılacak tüm ekipman ve alanlar dezenfekte edilecek.

- Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak.

- Kongreye gelenler, salonda tıbbi maske takacak ve maskeyi belli aralıklarla değiştirecek.

- Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak.

- Katılımcılara kolonya ile dezenfektan dağıtılacak ve görevliler, salonlara girişte ateş ölçümü yapacak.

- İlçe kongrelerinden tokalaşmak ve sarılmak yasak olacak.

- Salonlarda oturma yerleri, koltuklar arasında en az 90 santimetre mesafe olacak şekilde ayarlanacak.

- Konuşmacılar, konuşma süresini kısa tutacak.

- Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak.

- Kongrelerde kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek.